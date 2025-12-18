فوز الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر بعضوية مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

في خطوة تعكس ثقة المجتمع المحلي في الكفاءات الصحفية والوطنية، فاز الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر بعضوية مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك بعد إعلان جهاز المدينة عن التشكيل الجديد للمجلس للدورة 2026 – 2028، تنفيذًا لقرار وزارة الإسكان بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة.

تعزيز قنوات التواصل بين الأهالي والأجهزة التنفيذية

ويأتي اختيار الصحفي جمال عبد الناصر ضمن نخبة من الشخصيات العامة وممثلي السكان، بعد اجتيازهم مراحل التقييم والمقابلات، تقديرًا لدوره المهني وخبرته الصحفية، وإسهاماته المتواصلة في تناول قضايا التنمية العمرانية، والخدمات، وملفات الشأن العام، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز قنوات التواصل بين الأهالي والأجهزة التنفيذية.

ويُعد مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة حلقة وصل رئيسية بين السكان وجهاز المدينة، حيث يضطلع بدور مهم في طرح المشكلات، واقتراح الحلول، والمشاركة في وضع أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكان المدينة.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عن اعتزازه بثقة الجهات المعنية وممثلي المجتمع المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جماعيًا جادًا داخل المجلس، يستهدف دعم خطط التنمية، والاستماع لمطالب المواطنين، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية بالتعاون مع جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعكس هذا الفوز تقديرًا لدور الصحافة الوطنية في خدمة المجتمع، ويؤكد أهمية مشاركة أصحاب الخبرات المهنية في مواقع صنع القرار المحلي، بما يسهم في بناء مدن عمرانية حديثة تلبي تطلعات المواطنين.

