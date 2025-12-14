صدور ديوان "حاجات مابتتقالش" للشاعر بهاء جاهين

18 حجم الخط

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع ديوان "حاجات مابتتقالش" للشاعر الكبير بهاء جاهين، حيث تطرحه الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة.

ديوان حاجات مابتتقالش

وجاء من أجواء الديوان: “بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقال،‭ ‬اختفى‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة.. لم‭ ‬يبلغ‭ ‬أهلُه‭ ‬الشرطة؛‭ ‬عملًا‭ ‬بوصية‭ ‬وجدوها‭ ‬في‭ ‬درج‭ ‬مكتبه. ‬كما‭ ‬وجدوا‭ ‬فيه‭ ‬قصيدة‭ ‬أخيرة،‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬نضمَّها‭ ‬للديوان؛‭ ‬كي‭ ‬يُكتب‭ ‬لها‭ ‬حظ‭ ‬البقاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬صاحبها‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيدوم”‭.‬

وأيضا قوله: "أنا حُر.. إذن أنا موجود.. أما مكاني.. مش ح أقول أنا فين.. لا يجروا أهلي يبلّغوا المسئولين وارجع.. أجُرّ خيالي ع الأرصفة".

الكاتب بهاء جاهين

بهاء جاهين شاعر ولد في مدينة القاهرة في عام 1956، تميز في نظم الأشعار بالعامية المصرية.

بدأ حياته العملية بعد تخرجه في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم تحصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسافر إلى الولايات المتحدة لتكملة البحث قبل الحصول على الماجستير.

أصدر بهاء جاهين عددًا من الدواوين منها: الرقص في زحمة المرور 1986، القميص المسكون 1990، أيام 1996 عن هيئة قصور الثقافة، ثم مكاشفات شخصية عن نفس الهيئة عام 2000.

وكتب أغاني أفلام (سمع هس) و(يا مهلبية يا) مع المخرج شريف عرفة، ومسرحيات (خشب الورد، شارع محمد علي، بهلول في إسطنبول، غراميات عطوة أبو مطواة)، كما كتب أغاني مسلسل (بوجي وطمطم)، وفوازير (الحلو ما يكملش، جيران الهنا).

