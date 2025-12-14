الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صدور ديوان "حاجات مابتتقالش" للشاعر بهاء جاهين

ديوان حاجات مابتتقالش
ديوان حاجات مابتتقالش
18 حجم الخط

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع ديوان "حاجات مابتتقالش" للشاعر الكبير بهاء جاهين، حيث تطرحه الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

ديوان حاجات مابتتقالش

وجاء من أجواء الديوان: “بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقال،‭ ‬اختفى‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة.. لم‭ ‬يبلغ‭ ‬أهلُه‭ ‬الشرطة؛‭ ‬عملًا‭ ‬بوصية‭ ‬وجدوها‭ ‬في‭ ‬درج‭ ‬مكتبه. ‬كما‭ ‬وجدوا‭ ‬فيه‭ ‬قصيدة‭ ‬أخيرة،‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬نضمَّها‭ ‬للديوان؛‭ ‬كي‭ ‬يُكتب‭ ‬لها‭ ‬حظ‭ ‬البقاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬صاحبها‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيدوم”‭.‬

وأيضا قوله: "أنا حُر.. إذن أنا موجود.. أما مكاني.. مش ح أقول أنا فين.. لا يجروا أهلي يبلّغوا المسئولين وارجع.. أجُرّ خيالي ع الأرصفة".

 

الكاتب بهاء جاهين 

بهاء جاهين شاعر ولد في مدينة القاهرة في عام 1956، تميز في نظم الأشعار بالعامية المصرية. 

بدأ حياته العملية بعد تخرجه في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم تحصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسافر إلى الولايات المتحدة لتكملة البحث قبل الحصول على الماجستير.

أصدر بهاء جاهين عددًا من الدواوين منها: الرقص في زحمة المرور 1986، القميص المسكون 1990، أيام 1996 عن هيئة قصور الثقافة، ثم مكاشفات شخصية عن نفس الهيئة عام 2000.

وكتب أغاني أفلام (سمع هس) و(يا مهلبية يا) مع المخرج شريف عرفة، ومسرحيات (خشب الورد، شارع محمد علي، بهلول في إسطنبول، غراميات عطوة أبو مطواة)، كما كتب أغاني مسلسل (بوجي وطمطم)، وفوازير (الحلو ما يكملش، جيران الهنا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديوان حاجات مابتتقالش الكاتب بهاء جاهين بهاء جاهين دار الشروق النشر والتوزيع

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads