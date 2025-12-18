الخميس 18 ديسمبر 2025
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 300 بلدة بأوكرانيا خلال 2025

أعلن رئيس هيئة الأركان الروسية العامة فاليري جيراسيموف، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على أكثر من 300 بلدة بأوكرانيا في عام 2025، وسيطرت على 6300 كيلومتر مربع من الأراضي.

وفي المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 63 طائرة مسيرة روسية فوق مناطق عدة الليلة الماضية.

القوات المسلحة الروسية تنجح في تحرير مدينتي فوتشانسك وكراسنوأرميسك

وفي وقت لاحق؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في تحرير مدينتي فوتشانسك وكراسنوأرميسك.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: القوات المسلحة الروسية تحرر بلدتي زيليني غاي ودوبروبولي في منطقة زابوروجيه.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن روسيا تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: نعول على شجاعة حلفائنا للتصدي لروسيا.

أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق بأمن أوكرانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مساء أمس، إن الأمن الأوروبي أصبح علي المحك.

وبحسب وكالات إخبارية، أضاف المستشار الألماني: "أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق بأمن أوكرانيا ومصيرها".

اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

والإثنين الماضي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وصفها بأنها مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو.

وجاء في بيان صحفي مشترك مع زيلينسكي، استعرض فيه ميرتس جهود الوساطة المكثفة التي تهدف لتمهيد طريق نحو وقف لإطلاق النار.

وأضاف المستشار الألماني: "هذا حقا اتفاق بعيد المدى وغني بالمحتوى، لم يكن لدينا مثله من قبل: كل من الأوروبيين والأمريكيين مستعدون بشكل مشترك لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا".

 التزام الولايات المتحدة بضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا

وتابع ميرتس: "أشار فلاديمير زيلينسكي في هذا السياق إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو (تنص المادة على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الحلف بأكمله) – أي أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لأوكرانيا".

وأوضح المستشار الألماني أن الجانب الأمريكي "تعهد سياسيا، وفي المستقبل قانونيا، بالالتزامات المقابلة"، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا على المستويين السياسي والقانوني.

