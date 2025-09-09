محافظ الدقهلية يشهد احتفال نادي جزيرة الورد بذكرى المولد النبوي بحضور الداعية مصطفى حسني (فيديو)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، احتفالية كبرى نظمها نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، الذي ألقى كلمة مؤثرة حول قيم الرحمة والتسامح المستمدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان بمشاركة الداعية مصطفى حسني.. احتفالية نادي جزيرة الورد في المنصورة بالمولد النبوي الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ، والمذيع وليد الحسيني، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.

وخلال الاحتفال، أعرب "مرزوق" عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة العطرة، قائلًا: “نحتفي اليوم بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحتفل بسيرة أعظم رجل في تاريخ البشرية، الذي جاء برسالة السلام والرحمة للعالمين”.

وقال " المحافظ " إن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية فرصة لاستلهام الدروس من حياة النبي الكريم، مشددًا على أهمية الاقتداء بقيم التسامح، والعطاء، والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين.

كما وجَّه "مرزوق" تحية شكر وتقدير للداعية مصطفى حسني، مشيدًا بدوره في نشر الخطاب الديني الوسطي المعتدل وتقديم القدوة للشباب، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى في نشر القيم الإسلامية الصحيحة.

وأكد "محافظ الدقهلية " في كلمته أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة، إذ تضع المواطن في قلب أولويات الدولة، مضيفًا: "نعمل ليل نهار من أجل خدمة أبناء الدقهلية، ونسعى لتوفير أفضل الخدمات لهم في جميع المجالات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية".

واختتم "مرزوق" كلمته بتأكيد أهمية الوحدة الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

