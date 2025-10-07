الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 224، الصادر في 7 أكتوبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 402 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات مشروع تطوير ميدان القبة، بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة.
ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التنمية المحلية على "نزع ملكية العقارات والأراضي، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025".
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025، باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
تضمن القرار في مادته الثانية أن "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، موضحًا موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بمذكرة إيضاحية"
ويتم صرف تعويضات هذا المشروع عن طريق حي حدائق القبة والمنطقة الشمالية، بالتنسيق مع الشئون المالية بالمحافظة، وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري.
وتم تقدير قيمة التعويضات المحافظة، والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية قدرها 220 مليون جنيه، وذلك طبقا للقانون رقم 10، لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2020.

 

 


 

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

