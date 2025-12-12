الجمعة 12 ديسمبر 2025
روسيا تهاجم ميناءين في أوكرانيا وتلحق أضرارا بسفن تركية

قال مسؤولون أوكرانيون وشركة مالكة لسفينة: إن روسيا هاجمت ميناءين أوكرانيين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بثلاث سفن مملوكة لشركات تركية، بما في ذلك سفينة تحمل إمدادات غذائية، وذلك بعد أيام من تهديد موسكو بعزل "أوكرانيا عن البحر".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد الأسبوع الماضي بالرد على هجمات كييف البحرية بالمسيرات على ناقلات "أسطول الظل" التابعة لموسكو، التي يُعتقد أنها تُستخدم لتصدير النفط، الذي تقول كييف إنه مصدر التمويل الرئيسي لروسيا في حربها المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.


حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا خارج منطقة النزاع


وجاء هجوم اليوم الجمعة بعد ساعات من إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي بأن وقفا محدودا لإطلاق النار على منشآت الطاقة والموانئ قد يكون مفيدا.


ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا أظهرت حريقا كبيرا مشتعلا على متن سفينة في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا، حيث كان رجال إطفاء يكافحون لإخماده.


وقال زيلينسكي "هذا يثبت مرة أخرى أن الروس لا يفشلون فقط في انتهاز الفرصة الحالية للدبلوماسية بجدية كافية، بل يواصلون الحرب تحديدا لتدمير الحياة الطبيعية في أوكرانيا".


وقالت شركة جينك شيبنج المالكة للسفينة جينك تي إن السفينة تعرضت للهجوم حوالي الساعة 16:00 بتوقيت أوكرانيا (1400 بتوقيت جرينتش).


وأضافت في بيان "في هذه المرحلة، لا توجد تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات بين أفراد الطاقم. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة حاليا، يبدو أن الأضرار محدودة".


ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.


وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا "الضربة تستهدف الخدمات اللوجستية المدنية والشحن التجاري".


استهداف سلامة الملاحة


وأضاف كوليبا أن روسيا هاجمت الميناءين الأوكرانيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.


وقال إن أحد موظفي شركة خاصة أصيب في هجوم منفصل على ميناء أوديسا، وإن رافعة بضائع لحقت بها أضرار.


وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية لرويترز إن ثلاث سفن تضررت في المجمل وجميعها ذات ملكية تركية. لكن المتحدث لم يقدم تفاصيل.

