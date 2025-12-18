محافظ الدقهلية يتابع من غرفة العمليات الرئيسية التصويت بثاني أيام انتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ومنذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وصول رؤساء اللجان وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتواجد داخل غرفة العمليات الرئيسية اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد عماد الدكروري السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك بحضور العميد الهيثم عواد المستشار العسكري، ومحسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية، والمهندس ماهر أبو المجد مدير مركز المعلومات، والحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والقيادات الأمنية، ومديرو المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بالانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات.

كانت محافظة الدقهلية شهدت انطلاق ماراثون الانتخابات، أمس الأربعاء، واستعدت للجان الانتخابية بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

استعدت محافظة الدقهلية للانتخابات بـ 657 مقرًّا، و795 لجنة فرعية و10 لجان عامة، ويبلغ عدد الناخبين 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

وضع خطط طوارئ

ووجه المحافظ بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لسير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط طوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بمحيط المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

رفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول

كما شدد محافظ الدقهلية على تعزيز إجراءات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير مصادر إضاءة بديلة، وتوفير مظلات وتخصيص أماكن انتظار لكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم.

خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان، والتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتذليل أي عقبات.

