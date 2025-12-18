مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري

18 حجم الخط

وجه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الـ45 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الشكر إلى الهلال الأحمر المصري، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودهما الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأشاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجهود الهلال الأحمر المصري، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر، وكافة المؤسسات والجهات ذات الصلة في الدول العربية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، قد ألقت كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ45 صباح اليوم، قائلة: "إننا في هذه الدورة نفخر بالملحمة الإنسانية التي سطرها الهلال الأحمر المصري دعمًا لأشقائنا في قطاع غزة، ولاسيما منذ بدء تدفق المساعدات الإنسانية في يوليو 2025، حيث أطلق الهلال الأحمر المصري قوافل "زاد العزة من مصر إلى غزة"، والتي بلغ عددها حتى الآن 95 قافلة، تم تنفيذها على مدار الأربعة أشهر الماضية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم إنفاذها إلى قطاع غزة إلى نحو 730 ألف طن منذ 8 أكتوبر 2023، وبما في ذلك المساعدات المقدمة من المجلس الموقر، ومجلس وزراء الصحة العرب، ووكالات الأمم المتحدة والمساعدات من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية".

وأشارت إلى أن القوافل حاليًا تركز على الإمدادات الشتوية، من خيام وبطاطين وأغطية وملابس شتوية، لمواجهة موجات الطقس البارد داخل القطاع، والتي تزيد من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اللحظات الأولي للأزمة في قطاع غزة، تحولت مصر إلى مركز لوجستي عالمي لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية، وذلك بتوجيهات مباشرة ودعم كامل من القيادة السياسية.

