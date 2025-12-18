محافظ الإسكندرية يطلق ملتقى توظيفيا لخريجي المدارس الفنية بمشاركة 61 شركة

18 حجم الخط

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الملتقى التوظيفي لخريجي المدارس الفنية، ضمن المبادرة الوطنية "إنزل إشتغل"، بمدرسة برج العرب الصناعية العسكرية للتعليم الفني والتدريب المزدوج بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الأولى، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وبما يعزز قدراتهم المهنية والفنية لمواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويهدف الملتقى إلى خلق مسارات جديدة للتشغيل واستيعاب طاقات الشباب، من خلال التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والإدارة العامة للتعليم الفني، ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وبمشاركة واسعة للشركات والمصانع والقطاع الخاص، دعمًا لرؤية الدولة في تعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي وإتاحة فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة.

وفي بداية الفعالية؛ تفقد محافظ الإسكندرية أجنحة الشركات المشاركة وعددها 61 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، والتي وفّرت نحو 7950 فرصة عمل برواتب تتراوح ما بين 6 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وتشمل هذه الفرص وظائف فنيين وعمال وخريجي كليات ومعاهد، إضافة إلى وظائف في مجالات الأمن والسائقين وتخصصات أخرى، مع فرص تعيين مباشر بالمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية والمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، إلى جانب فرص أخرى مقدمة من الغرف التجارية والصناعية بالإسكندرية.

وخلال كلمته بالملتقى؛ توجّه محافظ الإسكندرية في مستهل حديثه بالشكر إلى جميع المشاركين والقائمين على هذا الحدث الوطني، مؤكدًا أن ما نراه اليوم يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل نوعية للشباب، وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية الدولة في ربط التعليم الفني والجامعي بسوق العمل من خلال دراسة الاحتياجات الصناعية والتوسع في التخصصات المطلوبة داخل المدارس الفنية.

كما أكد أن الملتقى يوفّر فرص عمل مباشرة، إلى جانب 2000 فرصة تدريب وظيفي داخل أكثر من 60 شركة ومؤسسة صناعية وخدمية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للإنتاج والمنافسة المحلية والدولية، وأضاف المحافظ أن الجدية التي لمسها من الشركات المشاركة تؤكد أن الملتقى يحقق نتائج تتجاوز 100% من المستهدف، مع فرص واسعة للتعيين في 12 تخصصًا ومجالًا مهنيًا.

وخلال جولته؛ التقى محافظ الإسكندرية بعدد من الشباب المشاركين، حيث دعاهم إلى استثمار هذه الفرص الواعدة والحرص على حضور الملتقيات التوظيفية التي تُعد منصة للتعرف على احتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الثقة بين الشباب والمستثمرين عبر توفير مناخ عمل جاذب وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.

وفي ختام كلمته؛ أشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية بالتعاون مع شركاء التنمية، مؤكدًا أن المبادرة تفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، وتعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والتقني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يخدم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

جدير بالذكر؛ يتضمن الملتقى برنامجًا توعويًا متكاملًا يشمل محاضرات توجيه وإرشاد حول ثقافة العمل، وأهمية اكتساب الخبرات والمهارات المناسبة، وطرق الارتقاء الوظيفي، إلى جانب توعية المشاركين بمتطلبات المؤسسات الصناعية والتجارية.وذلك برعاية شركة ضيف الله للمقاولات

حضر الفعالية؛ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، رئيس الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والسادة أعضاء مجلسي النواب، وممثلي الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.