مصر تؤكد رفضها القاطع لانفصال أي جزء من أراضي السودان

أكدت مصر أن الحفاظ على وحدة  السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
كما جددت مصر في ذات السياق رفضها القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيان  بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبّد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

 

