ثقافة وفنون

مكتبة المستقبل تنظم ندوة "فضفضة ونجوم الدراما" اليوم

تشهد مكتبة المستقبل فى الخامسة من مساء اليوم الخميس ندوة بعنوان " نجوم الدراما المصرية"، والتى تتناول مسيرة الكاتب أحمد عوض الفنية يكشف فيها الباحث الأكاديمي عمر توفيق عن الكثير فى مسيرة مشوار احمد عوض.

وقالت الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة: إن محاور الندوة تدور حول الدراما عند أعمال أحمد عوض، الصراع الدرامي في أعماله، المواجهة والإصرار والطموح في كتابات المؤلف، نماذج مختارة لأعمال الكاتب، يعقب ذلك لقاء مفتوح للكاتب مع الحضور والرد على أسئلتهم.

 

وفى سياق متصل تنظم  مكتبة المستقبل أيضا فى الساعة السادسة من مساء غد الجمعة، جلسة حوارية نقاشية بعنوان “فضفضة” والتى تتناول أهم مشاكل البيت المصري وعلاقتهم الأسرية ببعض.

ويقدمها اللايف كوتش أحمد عزت رسلان المدرب المعتمد وعضو الاتحاد الدولي للمدربين، ومؤلف كتاب “طعم الحياة” وكتاب “غواص في بحر البشر”.

مكتبة مصر الجديدة 

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها،  وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

