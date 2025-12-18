محافظ دمياط يتابع سير التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم، انطلاق عملية التصويت وفتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية، وذلك من خلال ترؤسه لجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها منذ اللحظات الأولى.

حضور قيادات المحافظة جاءت المتابعة

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف العام للعملية الانتخابية والتأكد من جاهزية اللجان واستقرار الأوضاع داخل المقار الانتخابية.

لجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

انتظام فتح اللجان وتيسير الإجراءات

واطمأن محافظ دمياط على فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة لها، وانطلاق عملية التصويت دون معوقات، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه الناخبين، بما يضمن خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس وعي المواطنين والتزام الأجهزة التنفيذية.

تنسيق كامل لضمان نزاهة العملية

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجهزة تنفيذية وأمنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والحفاظ على الانضباط داخل وخارج اللجان، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

خلفية عن جولة الإعادة بدمياط

يشار إلى أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب انطلقت بمحافظة دمياط منذ أمس، ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بالدائرة الثانية التي تضم مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، حيث تضم الدائرة 80 مركزا انتخابيا و93 لجنة فرعية، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 514820 ناخبا وناخبة، وسط استعدادات مكثفة لضمان مشاركة آمنة وفعالة للناخبين.

