الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يرصد استخدام كاميرات الموبايل لتصوير بطاقات الاقتراع

قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، إن متابعي الائتلاف رصدوا ظاهرة في بعض اللجان، وتعد من الجرائم الانتخابية وهى اصطحاب كاميرا الموبايل أثناء التصويت كشكل من أشكال توثيق المشاركة.

استخدام كاميرات الموبايل

وأضاف الائتلاف خلال تقريره السادس لرصد سير العملية الانتخابية: "إلا أن كاميرات الموبايل في جانب منها مثلت نمط للاستقواء أمام الناخبين ووسيلة لحثهم على الذهاب لتصويتات محددة".

تصوير بطاقات الاقتراع

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في محافظات الجيزة وبني سويف والبحيرة والإسكندرية قيام بعض المرشحين على مقاعد القائمة والفردي باصطحاب كاميرات إعلامية لتوثيق إدلائهم بأصواتهم وصلت لإبراز تلك التصويتات والذهاب بها للعلنية.



كما رصد متابعو الائتلاف استخدام الموبايل من جانب بعض الأفراد لتوثيق مشاركتهم والتقاط صور لبطاقات الاقتراع بالمخالفة لقرارات الهيئة الوطنية بحظر السماح بتلك الممارسة التي تتعارض مع الضمانات الدستورية للعمليات الانتخابية والتي يشترط فيها أن يكون الاقتراع ( عام سري مباشر )

محافظة البحيرة

- لجنة مدرسة الشهيد أحمد عفت بدائرة دمنهور رقم 65

- لجنة مدرسة وجيه أباظة الإعدادية بدائرة دمنهور رقم 79

- لجنة الوحدة الصحية بقرية جزاي عيسى رقم 45

- لجنة مدرسة الإعدادية بقرية كوم زمران رقم 15

- لجنة مدرسة أبو الهول القومية رقم 3 بمحافظة الجيزة

- لجنة مدرسة سان مارك الخاصة بدائرة بني سويف رقم 80

- لجنة رقم 6 مدرسة الشهيد حسن زيدان مركز بني سويف

