الحزب الناصرى: مصادقة حكومة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة محاولة لتفريغ فكرة حل الدولتين

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 19مستوطنة جديدة في الضفة الغربية كشف أبعاد المخططات الإسرائيلية، و مثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو الأمر الذى يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إسرائيل فى تحدٍ مع المجتمع الدولى بالتوسع فى عملية الاستيطان

وأد فى تصريح لفيتو أن استمرار إسرائيل فى تحدى المجتمع الدولى بالتوسع فى عملية الاستيطان والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية بمعاونة المستوطنيين اليهود المتطرفيين، محاولة جديدة من جانب حكومة نتنياهو لتقويض أى فرص للتسوية السياسية وتفريغ فكرة حل الدولتين من مضمونها العملي، وإغلاق الباب أمام محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا على أن هذه السياسات الإسرائيلية هى السبب الرئيسى لما تعيشه المنطقة من عدم استقرار، خاصة وأن حكومة نتنياهو ترى فى استقرار المنطقة نهايتها.

استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتل استخفافا بقرارات مجلس الأمن

وواصل حديثة قائلا إن استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الضفة الغربية منذ عام 1967 يعد استخفافا بقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة وقفه الكامل دون استثناءات، مؤكدا أن الموقف المصرى ثابت فى الدفاع عن الحق الفلسطينى وهذا الموقف نابع من ثوابت تاريخية وهو ضرورة حل الدولتين في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسئولياته

ودعا نائب رئيس الحزب الناصرى المجتمع الدولى والوسطاء وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ممارسة الضغوط على حكومة نتنياهو للتوقف عن مخطط توسيع المستوطنات وآخرها التصديق على إنشاء 19مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأن هذا يعد انفجار الصراع مرة أخرى وهذا سينعكس على المنطقة ككل.

