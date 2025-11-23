بعد قرار النيابة بحبسه، إجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل زوجته بالطالبية

18 حجم الخط

أمرت نيابة شمال الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بقتل زوجته لخلافات أسرية في الطالبية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة وجد بها آثار حروق وجروح في أماكن مختلفة بالجسد أودت بحياتها، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بفحص الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالطالبية

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة بها إصابات، وكشفت التحريات إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، لخلافات أسرية.

القبض على المتهم بقتل زوجته في الطالبية

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل وادعى أنه كان يعتدى على زوجته بسبب إدمانها للمواد المخدرة وتركها للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.