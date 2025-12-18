الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم بمناسبة اليوم الوطني

مخيم نور شمس في
مخيم نور شمس في طولكرم، فيتو
18 حجم الخط

نظمت قطر اليوم الخميس، أول عرض عسكري كبير منذ ست سنوات احتفالا باليوم الوطني، حيث شهد كورنيش الدوحة تحليقا للطائرات المقاتلة وسير موكب مشاة بمشاركة مختلف أنواع القوات المسلحة.

رسالة واضحة على جاهزية الجيش القطري

وبحسب مراسلة وكالة "نوفوستي" فإن هذا العرض، الذي يُحيى سنويا في 18 ديسمبر، يعد بعد ظهوره بهذه الضخامة "رسالة واضحة على جاهزية الجيش القطري"، خصوصا في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الدوحة مؤخرا، وذكر المنظمون أن أكثر من 4000 عسكري وفرد من الأجهزة الأمنية شاركوا في العرض.

وافتُتِح الحدث بعرض جوي مكوّن من طائرات مقاتلة، أعقبه موكبٌ مهيب ضمّ وحدات من حرس الإمارة، والقوات الخاصة، وفرق الوقاية من الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من جهاز الأمن الوطني، من بينها وحدات مكافحة الإرهاب وفرق مكافحة الشغب.

وحدات عسكرية راكبة على الجِمال

كما عُرضت أنظمة عسكرية متطورة، أبرزها منظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، التي يرى القطريون أنها لعبت دورا حاسما في صد الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في "العديد" في يونيو الماضي، إلى جانب طائرات مسيّرة حديثة.

ولإضفاء بصمة تراثية على المناسبة، مَر موكب الفرسان على خيول عربية وأُدخلت وحدات عسكرية راكبة على الجِمال. كما شاركت فرق موسيقى عسكرية من خمس دول، من بينها كازاخستان، في إطار "مهرجان الفرق العسكرية العالمية" الذي يقام ضمن الاحتفالات.

 العرض هذا العام أكثر ضخامة من السنوات السابقة واستغرق وقتا أطول بكثير

وأنهى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العرض بجولة على المنصات المخصصة للضيوف والجمهور، حيث وجه التحية للحضور.

وقال المواطن القطري سعيد، الذي شاهد العرض، لوكالة "نوفوستي": "كان العرض هذا العام أكثر ضخامة من السنوات السابقة واستغرق وقتا أطول بكثير. رغم أن قطر دولة مسالمة، فإن تنظيم مثل هذه العروض يعكس استعدادها للدفاع عن نفسها وردع أي عدوان خارجي".

ومن الجدير بالذكر أن قطر تحتفل باليوم الوطني في 18 ديسمبر من كل عام منذ 2017، تخليدا لتأسيس الدولة الحديثة على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام 1878. ولم يُنَظَم عرض عسكري بهذا الحجم منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، واستضافة كأس العالم 2022، ثم الأحداث الميدانية في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش القطري قطر احتفالا باليوم الوطني الدوحة

مواد متعلقة

أحمد الشرع يتسلم أوراق اعتماد سفراء قطر والإمارات ولبنان لدى سوريا (صور)

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

قطر: خروقات هدنة غزة أصبحت مقلقة

أول تعليق من مصر على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونجو وحركة M23

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads