وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومى ٦ و٧ ديسمبر الجاري.

وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.

