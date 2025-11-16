الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من مصر على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونجو وحركة M23

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

رحبت مصر بتوقيع كل من حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة M23 يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام باعتباره خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في شرق الكونجو وتحقيق المصالحة الوطنية وصون وحدة وسلامة أراضي البلاد.

الدور الدبلوماسي البنّاء

واشادت مصر فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، بالدور الدبلوماسي البنّاء الذي اضطلع به الشركاء الاقليميون والدوليون في تيسير هذا المسار، وما وفّره كل من اتفاق السلام الموقع بين رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية في واشنطن في يونيو ٢٠٢٥ وإعلان مبادئ الدوحة الموقّع في يوليو ٢٠٢٥ من زخم أساسي أفضى إلى الاتفاق الحالي، وتؤكد مصر تقديرها لمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بما ساهم في الوصول إلى هذا التقدم المهم.

ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية

وأكدت مصر دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، واستعدادها للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص نجاح هذا الاتفاق وتحقيق السلام الدائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونجو اتفاق الدوحة الإطاري للسلام الأمن والاستقرار في شرق الكونجو شرق الكونجو

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية ينقل رسالة "دعم وتضامن كامل" من السيسي لشعب السودان وحكومته

وزير الخارجية: تثبيت وقف النار في غزة ونشر قوة دولية أبرز أولوياتنا

الأكثر قراءة

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون العلمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads