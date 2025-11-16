أول تعليق من مصر على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونجو وحركة M23

18 حجم الخط

رحبت مصر بتوقيع كل من حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة M23 يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام باعتباره خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في شرق الكونجو وتحقيق المصالحة الوطنية وصون وحدة وسلامة أراضي البلاد.

الدور الدبلوماسي البنّاء

واشادت مصر فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، بالدور الدبلوماسي البنّاء الذي اضطلع به الشركاء الاقليميون والدوليون في تيسير هذا المسار، وما وفّره كل من اتفاق السلام الموقع بين رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية في واشنطن في يونيو ٢٠٢٥ وإعلان مبادئ الدوحة الموقّع في يوليو ٢٠٢٥ من زخم أساسي أفضى إلى الاتفاق الحالي، وتؤكد مصر تقديرها لمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بما ساهم في الوصول إلى هذا التقدم المهم.

ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية

وأكدت مصر دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، واستعدادها للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص نجاح هذا الاتفاق وتحقيق السلام الدائم.

