مشوار الأردن والمغرب نحو نهائي كأس العرب 2025

نهائي كأس العرب 2025، تقام مباراة الأردن والمغرب في السادسة مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب لوسيل الدولي، في ختام منافسات النسخة الحالية من كأس العرب.

مشوار الأردن نحو نهائي كأس العرب 2025

ووصل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية بعدما فاز بدور المجموعات، على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزًا كبيرا على مصر بثلاثية نظيفة في الجولة الختامية ليتأهل متصدرًا عن المجموعة الثالثة.

وفي ربع النهائي، حقق منتخب الأردن فوزًا مثيرًا على العراق بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة حقق الأردن الفوز على السعودية في نصف النهائي.

مشوار المغرب نحو نهائي كأس العرب 2025 

في المقابل، بدأ منتخب المغرب مشواره في المجموعة الثانية رفقة السعودية وعمان وجزر القمر، وتأهل متصدرًا برصيد 7 نقاط، حيث فاز على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع عمان 0-0 في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على السعودية 1-0 في الجولة الختامية.

وفي مرحلة خروج المغلوب، حقق المنتخب المغربي فوزًا على سوريا بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم فاز أمام الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تنطلق صافرة مباراة المغرب والأردن اليوم في نهائي كأس العرب 2025  في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر، 5:00 مساءً بتوقيت المغرب.​

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الأردن 

تذاع مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025، على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

