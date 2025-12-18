الخميس 18 ديسمبر 2025
التشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد الإمارات في كأس العرب

كأس العرب، يلتقي السعودية والإمارات في الواحدة ظهر اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب 2025.

وجاء التشكيل المتوفع لمباراة السعودية ضد الإمارات في كأس العرب كالتالي:

تشكيل السعودية ضد الإمارات في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي – عبد الإله العمري – حسان تمبكتي – نواف بوشل.

خط الوسط: مصعب الجوير – محمد كنو – ناصر الدوسري.

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود – فراس البريكان – سالم الدوسري.

تشكيل الإمارات ضد السعودية في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: خالد الظنحاني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل – كايو لوكاس – يحيى الغساني.

جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز بطولة كأس العرب لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.
وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

