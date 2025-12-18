الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

ترتيب هدافي كأس العرب 2025 قبل المواجهة النهائية

علي علوان لاعب منتخب
علي علوان لاعب منتخب الأردن
هدافي كأس العرب، يتصدر علي علوان  لاعب منتخب الأردن، برصيد 4 أهداف، ترتيب هدافي كأس العرب 2025 المقامة في قطر قبل إقامة الدور النهائي.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025

1- علي علوان - الأردن، 4 أهداف.

2- عادل بولبينة - الجزائر، 3 أهداف.

2- كريم البركاوي - المغرب، 3 أهداف.

2- محمد كنو - السعودية، 3 أهداف.

3- برونو أوليفيرا - الإمارات، هدفين.

3- فراس البريكان - السعودية، هدفين.

3- عمر خربين - سوريا، هدفين.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بين المغرب والأردن اليوم الخميس 18 ديسمبر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. فيما تقام مباراة المركزين الثالث والرابع بين السعودية ضد الإمارات في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس.

جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.
وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

