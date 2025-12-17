فنزويلا: تصريحات ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد

18 حجم الخط

قالت الرئاسة الفنزويلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس مادورو قال إن تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد.

وأضافت الرئاسة الفنزويلية: "الرئيس مادورو حذر في اتصال مع جوتيريش من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.. الرئيس مادورو دان تصريحات ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة".

جوتيريش يدعو أمريكا وفنزويلا لضبط النفس وخفض حدة التوتر

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريش دعا الولايات المتحدة وفنزويلا إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر فورا.

وأضاف المتحدث باسم جوتيريش: "الأمين العام يركز على تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

وقال ترامب إن فنزويلا محاطة حاليًّا بأكبر أسطول بحري جُمّع في تاريخ أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذا الأسطول سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة، فيما وصف الصدمة القادمة للفنزويليين بأنها ستكون "غير مسبوقة" ما لم تُعاد جميع النفط والأراضي والأصول التي قال إن النظام استولى عليها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامر صارمة للحصار البحري، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لنظام معادٍ بالسيطرة على مواردها أو أراضيها، مطالبًا بإعادة هذه الأصول على الفور.

كما أعلن ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة سيتم ترحيلهم سريعًا إلى فنزويلا.

إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا

يأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في خطوة رفضتها كاراكاس واعتبرتها استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتبرر واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي بحماية الأمن ومكافحة تجارة المخدرات، بعد استخدام القوات الأمريكية لتدمير قوارب مزعومة لنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية في الأشهر الماضية.

ترامب أكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لحرب مباشرة مع مادورو، بينما ترى فنزويلا أن هذه الإجراءات انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.

