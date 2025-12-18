تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس

18 حجم الخط

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة إصابة

طفل يبلغ من العمر ١٥ عامًا بحروق متفرقة في جسده، إثر اشتعال حريق فيه أثناء قيامه بطهي الطعام على موقد خشبي، بدائرة مركز أبو النمرس.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان.

وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الجنوب العميد محمد الصغير، يفيد فيه إصابة عامل (15 سنة) بحروق متفرقة بالجسم أثناء طهيه الطعام.

على الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتم احالته النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

