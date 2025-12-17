الصين ترفض سياسة الترهيب الأمريكية وتعلن دعمها الكامل لفنزويلا في مواجهة الضغوط

18 حجم الخط

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، معارضتها القاطعة لما وصفته بسياسة «الترهيب أحادي الجانب» التي تمارسها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، وتزيد من حدة التوترات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

دعم صيني صريح لفنزويلا كراكاس في حماية السيادة والحقوق الوطنية



وشدد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، على أن بلاده تدعم فنزويلا بشكل كامل في مساعيها لحماية سيادتها الوطنية والدفاع عن مصالحها المشروعة، مؤكدًا أن من حق أي دولة مستقلة اتخاذ قراراتها بعيدًا عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية.

إشارة صينية إلى تفهم دولي لموقف فنزويلا ورفض الضغوط المتزايدة



وأشار المسؤول الصيني إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر تفهمًا لموقف فنزويلا، ويدعم حقها في الدفاع عن حقوقها السياسية والاقتصادية، في رسالة واضحة تعكس رفض بكين للضغوط الأمريكية المتزايدة، ودعوتها إلى حلول قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بدلًا من سياسات التصعيد.

من جانبها قالت الرئاسة الفنزويلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس مادورو قال إن تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد.

وأضافت الرئاسة الفنزويلية: "الرئيس مادورو حذر في اتصال مع جوتيريش من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.. الرئيس مادورو دان تصريحات ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة".

