إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب

18 حجم الخط

كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها لوعكة صحية أثناء ذهبها للمغرب للتكريم عن أعمالها، مؤكدة أنها حاليًا تتلقي العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة المغربية الرباط.

وكتبت نورهان عبر حسابها الشخصي على صفحة التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “تلقيت خبر تكريمي في المغرب بفرحة.. وجاءت إرادة الله أن منذ لحظة صعودى الطائرة المتجهة المغرب وانا في تحديات وآلام متتالية”.

وتابعت الممثلة: “على قد ما كنت تواقة جدا اني أروح واتفسح في جمال الطبيعة اللي ياما سمعت عنها وأقابل أخيرا أهل المغرب الكرام اللي الكل بيشكر فيهم، إلا أن القدر أراد أن تكون نصيب الأسد من ذكرياتي لهنا لحد دلوقتي بين المستشفيات، وتخللها لحظات مسروقه قليلة جدا من الانبساط لكن كانت جميلة جدا”.

وأكدت نورهان في ختام منشورها على التحديث على مستجدات حالتها الصحية في القريب، قائلة: “أوافيكم بالأخبار لكن مؤقتا دلوقتي دعواتكم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.