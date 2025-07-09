عرض "مائة وثلاثون قطعة" في ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالغربية

تُقدم الفنانة نورهان مساء اليوم الأربعاء حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان، المُقامة هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، برئاسة الفنان محمد رياض، وإدارة الفنان عادل عبده.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بالغربية

يقام الحفل بالمركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، بحضور محافظ الغربية، وعدد من رموز الحركة المسرحية والفنية بالمحافظة، إلى جانب نخبة من النقاد والإعلاميين والجمهور.

ويتضمن الحفل تكريم مدربي الورش الفنية والمشاركين في الندوات الفكرية التي أُقيمت ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى عرض مسرحية "مائة وثلاثون قطعة" من إخراج محمد فرج.

المهرجان القومي للمسرح المصري

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات المسرحية الرسمية في مصر، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2006 بهدف دعم وتوثيق وتكريم الحركة المسرحية المصرية بكافة أطيافها ومؤسساتها، الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة.

كما يسعى المهرجان إلى تقديم بانوراما سنوية شاملة لأبرز العروض التي قُدمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر، وتكريم رموز الفن المسرحي الذين أثروا في الحركة المسرحية محليًا وعربيًا.

وفي دورته الـ18 هذا العام، يواصل المهرجان ترسيخ رؤيته في الوصول إلى الجماهير خارج العاصمة، حيث شهدت الإسكندرية تنظيم عدد من الفعاليات والورش والعروض المتميزة، ما يعكس الالتزام الحقيقي بالشعار الذي تحمله الدورة: "في كل مصر".

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