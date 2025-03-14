الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نورهان تروي تجربتها الشخصية عن مظلومية المرأة وتكشف ما فعله مدير إحدى المؤسسات معها

الفنانة نورهان، فيتو
الفنانة نورهان، فيتو

أعربت الفنانة نورهان عن رأيها الصريح بشأن قضايا المساواة في المجتمع، مؤكدة أن المرأة تعاني من مظالم كثيرة مقارنة بالرجل.

 

نورهان: نعيش في مجتمع ذكوري 

وأوضحت أن المجتمع بطبيعته ذكوري إلى حد كبير، حيث يتمتع الرجال بامتيازات مجتمعية وعرفية، وأحيانًا قانونية، تفوق ما تحصل عليه النساء.

 

نورهان: شاهدت معاناة صديقاتي في تجارب شخصية

وعند سؤالها عن سبب تأكيدها مظلومية المرأة، أجابت نورهان خلال مشاركتها في برنامج "هي وهم" المذاع على قناة الحدث اليوم: "لأنني شاهدت معاناتها عن قرب، سواء من خلال صديقاتي وزميلاتي أو حتى من خلال تجربتي الشخصية".

 

مواقف صعبة مرت بها نورهان

وعن قوة شخصيتها ومدى تأثرها بهذه الظروف، أكدت أنها أصبحت أكثر صلابة بفضل التجارب الصعبة التي مرت بها، مشيرة إلى أن هذه القوة تأتي بعد مواجهة محاولات الاستغلال والضغوط العديدة التي تعرضت لها.


وروت نورهان موقفًا شخصيًّا تعرضت له أثناء عملها في إحدى المؤسسات المحترمة، حيث طلب منها أحد المديرين أن تساعده في الحصول على دور تمثيلي، وعندما لم تستجب لطلبه، بدأ في التضييق عليها بالعمل. 


وأكدت أن هذا النوع من الاستغلال منتشر في مجالات كثيرة، حيث تختلف المطالب بين المال، الهدايا، النفوذ، أو حتى مطالب غير أخلاقية.


لكنها شددت في الوقت ذاته على وجود رجال داعمين ومحترمين، مشيرة إلى أن "أشباه الرجال" هم من يستغلون سلطتهم، بينما الرجال الحقيقيون هم الذين يقفون بجانب المرأة ويدعمونها دون انتظار مقابل.

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