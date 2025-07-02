الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نورهان تقدم حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح بالإسكندرية

الفنانة نورهان، فيتو
الفنانة نورهان، فيتو

تستعد الفنانة نورهان لتقديم حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح المصري في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان، التي تُقام هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح... في كل مصر"، برئاسة الفنان محمد رياض، وإدارة الفنان عادل عبده.

حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح

ويُقام الحفل مساءً في قصر ثقافة الأنفوشي، بحضور محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من رموز الحركة المسرحية والفنية بالمحافظة، ولفيف من النقاد والإعلاميين والجمهور.

وستعرض مسرحية Newsies إخراج حسام قشوة، وهي المسرحية الفائزة بأربع جوائز في الدورة السابعة عشرة. 

المهرجان القومي للمسرح المصري

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات المسرحية الرسمية في مصر، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2006 بهدف دعم وتوثيق وتكريم الحركة المسرحية المصرية بكافة أطيافها ومؤسساتها، الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة.

 كما يسعى المهرجان إلى تقديم بانوراما سنوية شاملة لأبرز العروض التي قُدمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر، وتكريم رموز الفن المسرحي الذين أثروا في الحركة المسرحية محليًا وعربيًا.
وفي دورته الـ18 هذا العام، يواصل المهرجان ترسيخ رؤيته في الوصول إلى الجماهير خارج العاصمة، حيث شهدت الإسكندرية تنظيم عدد من الفعاليات والورش والعروض المتميزة، ما يعكس الالتزام الحقيقي بالشعار الذي تحمله الدورة: "في كل مصر".

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