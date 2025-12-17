تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا بـ كأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مواجهة تالافيرا، والتي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

واستبعد ألونسو، المدافع أنطونيو روديجر، بجانب تيبو كورتوا حارس المرمى، من قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، من أجل إراحة الثنائي، حيث شهد التشكيل عدة تغييرات بوجود ديفيد خيمينيز في الدفاع، وماستانتونو في خط الوسط، وإندريك وجونزالو جارسيا في الهجوم.

تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا

وجاء تشكيل نادي ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا، ألفارو كاريراس، دين هاوسن، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، ماستانتونو، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، إندريك.

البدلاء: فران جونزاليس، خافي نافارو، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو، كاستيرو، خوان مارتينيز، فالديبيناس، تياجو، تشواميني.

ريال مدريد يحذف قائمته استعدادا لتالافيرا رغم نشرها عبر "أكس"

فيما حذف نادي ريال مدريد من على حسابه الرسمي عبر “أكس” قائمة الفريق، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة تالافيرا، ضمن دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

وبعد أن نشر الحساب الرسمي لريال مدريد القائمة تم حذفها سريعا بعد استبعاد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد من القائمة رغم وجوده في البداية.

ريال مدريد يحذف قائمته استعدادا لتالافيرا بعد استبعاد راؤول أسينسيو

وأعلن النادي الملكي في بيان بعدها أن اللاعب الشاب يعاني من حمى ستحرمه من اللعب.

وشهدت القائمة غياب الحارس تيبو كورتوا ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي بسبب حصولهما على راحة، بينما أنضم أكثر من لاعب شاب منهم المغربي تياجو بيتارش.

وانضم كيليان مبابي وفينيسيوس للقائمة، رغم توقعات بجلوس الثنائي على مقاعد البدلاء في ظل توالي المباريات، والارتباط بمباراة قوية ضد إشبيلية في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار على تالافيرا، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية والتي بدأت بالانتصار يوم الأحد الماضي على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته 20 لقبا لبطولة كأس ملك إسبانيا كثالث أكثر نادي حصدًا للقب خلف أتلتيك بلباو بـ24 لقبًا وبرشلونة الأول بـ32 لقبًا.

موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وتالافيرا اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

من المقرر نقل مباراة ريال مدريد وتالافيرا اليوم على تطبيق شاهد.

