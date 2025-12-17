كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور الـ16

18 حجم الخط

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا أمام جوادالاخارا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "بيدرو إسكارتين"، في إطار مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري، ليحجز الفريق الكتالوني رسميًّا بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

أحرز هدف فوز برشلونة اللاعب أندرياس كريستنسن في الدقيقة 77، وسجل ماركوس راشفورد الهدفي الثاني في الدقيقة 90.



فيما، أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة جوادالاخارا في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ودفع هانز فليك بمارك تير شتيجن أساسيًا في مركز حراسة مرمى برشلونة، وقد قرر منح راحة للحارس خوان جارسيا، فيما جلس تشيزني على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة أمام جوادالاخارا

برشلونة دخل مباراته أمام جوادالاخارا على ملعب الأخير بتشكيل ضم كلًّا من:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: إيريك جارسيا، دي يونج، أندرياس كريستنسن، جوفري.

خط الوسط: بيرنال، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بادرجي.

البدلاء: بالدي، كوبارسي، فيران توريس، بيدري، رافينها، خوان جارسيا، جيرارد مارتن، كوندي، تشيزني، درو، تومي.

لامين يامال، فيتو

غيابات برشلونة في مواجهة جوادالاخارا

وشهدت قائمة برشلونة في مباراته أمام جوادالاخارا، كل من رونالد أراوخو، جافي وداني أولمو للإصابة، فيما تواجد روبرت ليفاندوفسكي عقب تعافيه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة السبت الماضي أمام أوساسونا.

وجاءت المفاجأة الكبرى في حراسة المرمى، إذ ضم فليك الحارس خوان جارسيا إلى القائمة النهائية، رغم تأكيده أنه لن يكون أساسيًا، ودفع بالفعل بالحارس تير شتيجن بديلا له أمام جوادالاخارا.

