أخبار مصر

عمليات محافظة القاهرة: لم نتلق أى شكاوى من العملية الانتخابية اليوم

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم غلق جميع لجان الانتخاب بمحافظة القاهرة فى نهاية اليوم الأول لجولة  الإعادة فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتى تجرى يومي ١٧، و١٨ ديسمبر الجارى.

الغرفة المركزية لحزب الجبهة تواصل متابعتها لسير انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة

وزيرة التنمية المحلية تتابع جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات النواب بـ13 محافظة

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة  لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ، وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات  واجب وطني على الجميع  للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء  قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

 

وكان قد تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  عددًا من  اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، من بينها لجنة مدرسة تحيا مصر بالأسمرات.


وتجرى انتخابات الإعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى، ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين علي ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر  كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن، ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

كما حرص المحافظ على تفقد محيط  اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن  غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى.

