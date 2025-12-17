انتخابات النواب، إقبال على لجنة عادل عبد السميع في السنبلاوين بالدقهلية

18 حجم الخط

توافد الناخبين بكثافة متوسطة على لجنة مدرسة عادل عبد السميع الابتدائية في السنبلاوين في محافظة الدقهلية، عصر اليوم الأربعاء، اليوم الأول من ماراثون إعادة الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم.

كما شهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف وأغلقت الشوارع المؤدية للجان وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى، وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أول بأول.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن الأمطار تسببت في تعطيل نسبي لوصول المستشارين ولكن الآن تجاوزنا الـ 95% وصول إلى الآن.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المدن بمتابعة وصول المستشارين وتجهيز وسائل نقل سريعة للوصول في أقرب وقت، مشددا على التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأجرت فيتو بثا مباشرا من أمام مدرسة الملك الكامل بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بعد دقائق من انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشهد محيط مدرسة الملك الكامل في مدينة المنصورة تجمع برك مائية نتيجة لسقوط الأمطار، وسط تأمين كامل مع انطلاق عملية التصويت.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أولا بأول

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

وكانت محافظة الدقهلية استعدت لجولة الاعادة بـ 657 مقرًّا، وبلغ عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

