وزيرة التنمية المحلية تتابع جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات النواب بـ13 محافظة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات مجلس النواب، فيتو
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم سير العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية والتى تجرى فى 55 دائرة بـ13 محافظة على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري فى محافظات: (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء )، بإجمالي (101) مقعد يتنافس عليها المرشحون داخل 4494 لجنة فرعية.

انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة 

وأوضح تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة اليوم من غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين فى المحافظات التى تجري فيها جولة الإعادة مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات من المحافظين، ووجود توافد من الناخبين بمختلف الأعمار وخاصة السيدات.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مستمر بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات وسرعة التعامل مع أى معوقات قد تعرقل العملية الانتخابية والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية حتي انتهاء أعمال التصويت مساء اليوم والعمل علي توفير كافة التيسيرات اللازمة لسلامة الناخبين، ولا سيما من كبار السن وذوي الهمم.

كما جددت د. منال عوض التأكيد على ضرورة توافر سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين خاصة مع تطورات الأحوال الجوية المستمرة خلال تلك الفترة بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية.

 وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية وخروجها بصورة مشرفة للدولة المصرية.

