الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جوتيريش يدعو أمريكا وفنزويلا لضبط النفس وخفض حدة التوتر

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو جوتيريش دعا الولايات المتحدة وفنزويلا إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر فورا.

وأضاف المتحدث باسم جوتيريش: "الأمين العام يركز على تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

 

ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

وقال ترامب إن فنزويلا محاطة حاليًّا بأكبر أسطول بحري جُمّع في تاريخ أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذا الأسطول سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة، فيما وصف الصدمة القادمة للفنزويليين بأنها ستكون "غير مسبوقة" ما لم تُعاد جميع النفط والأراضي والأصول التي قال إن النظام استولى عليها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامر صارمة للحصار البحري، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لنظام معادٍ بالسيطرة على مواردها أو أراضيها، مطالبًا بإعادة هذه الأصول على الفور.

كما أعلن ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة سيتم ترحيلهم سريعًا إلى فنزويلا.

 

إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا

يأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في خطوة رفضتها كاراكاس واعتبرتها استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتبرر واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي بحماية الأمن ومكافحة تجارة المخدرات، بعد استخدام القوات الأمريكية لتدمير قوارب مزعومة لنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية في الأشهر الماضية.

ترامب أكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لحرب مباشرة مع مادورو، بينما ترى فنزويلا أن هذه الإجراءات انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا جوتيريش الولايات المتحدة وفنزويلا الأمين العام للأمم المتحدة كاراكاس الكاريبي السواحل الفنزويلية

مواد متعلقة

دول في الكاريبي تعلن دعمها لأي تصعيد عسكري أمريكي ضد فنزويلا.. ترتبط بشراكات أمنية مع واشنطن.. جرينادا تستضيف معدات رادارية للولايات المتحدة.. وترينيداد والدومينيكان وبورتوريكو “الأبرز”

بعد قرار ترامب بمنع ناقلات النفط من دخول ومغادرة فنزويلا.. تراجع إمدادات النفط يهدد الصين.. والتصعيد العسكري يؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في سوق البترول

فنزويلا ترد على حصار ترامب النفطي: قرار غير عقلاني ويهدد الاستقرار

ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads