خطوات وإجراءات وشروط الحصول على ترخيص الحنطور وعربة نقل الموتى، اعرف التفاصيل

ترصد فيتو لقرائها، خطوات ترخيص مركبات النقل البطيء المتمثلة في الحصول على رخصة قيادة عربة ركوب وعربة نقل موتى، ورخصة قيادة عربة نقل، ورخصة قيادة دراجة نقل والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.



الخطوات والإجراءات المطلوبة:

_ تقديم ما يثبت شخصيتك ومحل إقامتك (مثل بطاقة الرقم القومي).

_ ألا يقل عمرك عن 18 عامًا.

_ شهادة محو أمية أو شهادة إتمام مرحلة دراسية.

_تقديم 4 صور شمسية حديثة.

_ تقديم طلب فحص فني للحنطور (أو العربة الكارو) لضمان صلاحيته للاستخدام.

_ الحصول على وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات.

_ إجراء كشف طبي لتحديد فصيلة الدم.

_ تحديد نوع الرخصة المطلوبة: رخصة قيادة عربة ركوب، عربة نقل، أو دراجة نقل.

_تركيب اللوحات المعدنية المخصصة لمركبات النقل البطيء (لون رمادي للكلمات والأرقام).

_دفع الرسوم المقررة (مثل رسوم الكشف، التأمين، النماذج، والضريبة).

_ يتم استخراج الرخصة من وحدة المرور التابع لها طالب الترخيص.



المستندات المطلوبة لترخيص الحنطور:

_بطاقة الرقم القومي (أصل وصورة).

_شهادة محو أمية أو تعليم.

_صور شخصية.

_نموذج طلب الرخصة (يُصرف من المرور).

_شهادة التأمين الإجباري.

_شهادة الكشف الطبي وفصيلة الدم.

_نموذج الفحص الفني للحنطور.



الشروط الواجب توافرها في الحنطور

- أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المقفل فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء ( كبود ) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية.

- تكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة.

- أن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتا متينا بأرضية العربة.

- أن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط (الكاوتش) ذات جنوط حديدية.

- أن تجهز العربة بتعليقة (سوست أو يايات) ذات قوة ومرونة كافية.

- أن تجهز كل عربة بمصباحين جانبيين ومصباح آخر خلفى مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر فى أقصى جانبى المؤخرة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فورا عند الحاجة.

- أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمما بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يمينا ويسارا وتكون حركته على محور من الصلب ( صينية ) ولا يسمح بعمل وصلات.

- تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح باستعمال النفير وأجراس القدم.

- أن يكون الحيوان سليمًا خاليًّا من الجروح والقروح متمرنًا على الجر.

