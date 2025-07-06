تعمدنا صدم سيارة مواطن، اعترافات المتهمين بالتسابق وتعريض حياة المواطنين للخطر بمحور 26 يوليو

أدلى 3 سائقين أحدهم ثبت معمليا أنه يتعاطى مخدر الحشيش متهمين بتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر والسير بسرعة فائقة بمحور 26 يوليو باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وأقر المتهم الأول بقيادته السيارة بسرعة فائقة، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وتحت تأثير جوهر الحشيش المخدِّر، متعمدًا إتلاف مركبة أحد المواطنين.

كما أقر كل من المتهمين الثاني والثالث بقيادتهما سيارة دون لوحات معدنية، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وبسرعة بالغة، على نحو يعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة مجددًا أنها ماضية في مواجهة كافة صور الخروج على القانون، لا سيما تلك الأفعال التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطرق وسلامة المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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