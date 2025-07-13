تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركات استعراضية خطرة أثناء القيادة، ويفتح أبواب السيارة خلال سيرها على الطريق السياحي باتجاه أكتوبر، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة نفذ حركات استعراضية خطرة بالطريق السياحي بأكتوبر دون رخصة قيادة

وبعد الفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والتباهي.

حركات استعراضية خطرة بالطريق السياحي

وتم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد أمن الطرق وسلامة المواطنين.

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