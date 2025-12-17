ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى 52 ميدالية

18 حجم الخط

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات اليوم الأربعاء إلى 52 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 52 ميدالية متنوعة بواقع 18 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

وخلال منافسات اليوم الأربعاء حصد المنتخب المصري للسلاح في ثاني أيام منافسات السلاح على 7 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيان وذلك في منافسات سلاح الشيش ناشئات، سلاح السيف ناشئات وسلاح سيف المبارزة ناشئين.

وجاءت النتائج كالتالي: سلاح الشيش ناشئات: توجت فاطيما وهبه بالذهبية ولارا محمد وهنا حسام الدين بالبرونزية.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة ناشئين احرز يحيى شامل الميدالية الذهبية كما فاز يحيى محمد بالميدالية الفضية.

وفي سلاح السيف ناشئات فازت عنان حجازي بالميدالية الذهبية بينما حققت زميلتها روضه نصر الميدالية الفضية.

كما حصد منتخب الجودو خلال منافسات الفرق على الميدالية البرونزية.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

