البعثة المصرية ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات اليوم الاثنين إلى 20 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 20 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

وخلال منافسات اليوم الاثنين توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فرق مختلط.

وخلال منافسات أمس الأحد، حقق اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

وخلال منافسات يوم السبت تم حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

بينما في منافسات يوم الجمعة، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية وبرونزيتين، وفي منافسات يوم الخميس الماضي تم تحقيق ميداليتين فضيتين.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

وتقام منافسات دورة برياضيين شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، حيث تقام منافساتها في ست مدن أنجولية، هي، لواندا، بنغيلا، لوبانغو، هوامبو، ميديس، كاكسيتو.

الأولمبية دورة الألعاب الإفريقية أنجولاا

