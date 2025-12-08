إطلاق مشروع "الأرشيف الوطني لدعم الفرق والمهرجانات المستقلة" بمسرح المعهد الثقافي الإيطالي غدا

18 حجم الخط

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ مؤتمر إطلاق وتدشين مشروع “الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة” بمسرح المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، وذلك باستضافة من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، في الساعة الخامسة مساء غدا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

مشروع الأرشيف الوطني يسعى لتنظيم وتوثيق حركة الفنون الحرة في مصر

ويشهد المؤتمر الإعلان عن أشكال الدعم التي ستقدمها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفنون المستقلة ويعزز حضورها ودورها في المشهد الإبداعي المصري في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وتوثيق حركة الفنون الحرة في مصر، وتعزيز حضور الفرق المستقلة داخل المشهد الثقافي.

المخرج عادل حسان: الإعلان عن تفاصيل مشروع (الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق المستقلة) غدا

وأوضح المخرج عادل حسان أن مؤتمر إطلاق وتدشين مشروع (الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق المستقلة) الذي سيقام غدا سوف يتم الإعلان خلاله عن كافة تفاصيل المشروع الذي جاء بعد جلسات عمل مكثفة أسهمت في بلورة رؤيته العامة، لينطلق من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الذي شرفت برئاسته منذ شهر مارس الماضي.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أكد في وقت سابق أن المشروع يستهدف إنشاء أول أرشيف وطني شامل يوثق الفرق الحرة والمستقلة العاملة في المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، من خلال قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المعلومات الفنية والتعريفية لهذه الفرق، بما يدعم التخطيط الثقافي ويعزز جسور العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام تعاون واسع بين الدولة والمبادرات المستقلة، بما يساهم في إثراء الحياة الفنية وضمان استمرار تدفق الإبداع وترسيخ ريادة مصر الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.