الرئيس الإيراني: إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لعرقلة عمل الحكومة

إيران، قال مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني إن إسرائيل  والولايات المتحدة تعملان على وضع العراقيل أمام الحكومة، بهدف منعها من أداء مهامها بشكل طبيعي، معتبرًا أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات مستمرة للتأثير على الاستقرار الداخلي ومسار العمل الحكومي.

الرئيس الإيراني: نتعرض لضغوط سياسية لإضعاف قدرة الحكومة


وأوضح الرئيس الإيراني أن الضغوط السياسية والإعلامية المفروضة تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وخططها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تندرج ضمن سياسة معروفة لفرض النفوذ والتدخل في الشؤون الداخلية.

 

بزشكيان: الشعب الإيراني سيبقى داعما لمؤسسات دولته

وشدد على أن الحكومة الإيرانية ماضية في أداء واجباتها رغم هذه التحديات، مؤكدًا أن الشعب الإيراني سيبقى داعمًا لمؤسسات دولته في مواجهة أي محاولات خارجية لعرقلة مسار العمل والاستقرار.

 

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هاتف رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، تعرض لاختراق من قبل مجموعة إلكترونية إيرانية، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن تسرب معلومات حساسة.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية والإلكترونية في إسرائيل تتولى حاليًا التحقيق والتعامل مع الاختراق لضمان حماية البيانات، خاصة وأن الهاتف يحتوي على أرقام هواتف لشخصيات رفيعة في المنظومة الأمنية ومحادثات تتعلق برئيس جهاز الموساد.

يأتي هذا الاختراق في وقت حساس، حيث تشدد إسرائيل مراقبتها للتهديدات السيبرانية القادمة من إيران، وتعمل على تعزيز أنظمتها لحماية المعلومات الاستراتيجية ومنع أي محاولات لاختراق أجهزة مسؤوليها السابقين والحاليين.

