خارج الحدود

مباحثات في الرياض بين ولي العهد السعودي وعبدالفتاح البرهان حول الأزمة السودانية

البرهان وبن سلمان،
البرهان وبن سلمان، فيتو
ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين، أن  ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بحث  في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تداعيات الأحداث الراهنة في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

مباحثات في الرياض بين بن سلمان والبرهان 

ويأتي ذلك في ظل جهود المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة السودانية، حيث استضافة المملكة مباحثات جدة (1) وجدة (2)، وأسفرت المباحثات عن توقيع طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) على إعلان جدة  والذي يقضي بالالتزام بحماية المدنيين في السودان.

انهيار  فرص التهدئة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وانهارت فرص التهدئة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مما تسبب بأكبر أزمة نزوح عالمية، ووصفت الأمم المتحدة الأزمة بأنها وصلت إلى "نطاق هائل"، مشددة على حجم الاحتياج الإنساني الكبير في السودان.

وأسفرت الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع  عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت 12 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، مما جعل السودان يعاني "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.

