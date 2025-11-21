انتخابات النواب بالخارج، السفراء: لا مشكلات وإقبال كثيف على صناديق الاقتراع

18 حجم الخط

تواصل البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج استقبال الناخبين في اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط متابعة لحظية من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة في مختلف الدول.

وقال السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى السعودية، إن اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا “في هدوء تام ومن دون أي مشكلات”، مشيرًا إلى وجود إقبال كثيف خاصة من أبناء محافظة القليوبية.

وفي الكويت، أوضح السفير المصري محمد أبو الوفا أن اللجنة افتُتحت في الموعد ذاته بعد تصويت رئيس اللجنة وأعضائها، مؤكدًا أن عملية الدخول تسير بتنظيم دقيق داخل القاعة، مع فريق عمل مخصص لإرشاد الناخبين وترتيب المحافظات، مضيفًا: “نتابع العملية على مدار الساعة لضمان سلاسة التصويت”.

وبدولة الإمارات، أكد سفير مصر حسام إسماعيل أن لجنة دبي فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وأن العملية الانتخابية “تسير دون أي مشكلات”، لافتًا إلى أنه طلب عقد لقاء خاص مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي البحرين، أفادت السفيرة المصرية ريهام خليل بأن عملية التصويت تسير بانضباط كامل، مع توافد مستمر للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

أما في العراق، أكد السفير محمود عامر القنصل المصري في أربيل، انتظام عملية التصويت “بكل سلاسة”، مشيدًا بالدعم المقدم من الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك التعاون من الجانب العراقي لتيسير العملية.

وفي البصرة، ذكر القنصل العام طارق فؤاد رسلان أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، خصوصًا من أبناء محافظة الإسماعيلية، متوقعًا زيادة الإقبال بعد صلاة الجمعة.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، سير عملية التصويت للمصريين في الخارج مع بدء اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال التواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

يبلغ عدد اللجان الانتخابية في الخارج خلال انتخابات مجلس النواب 2025، 139 لجنة في 117 دولة.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن عملية التصويت انطلقت في 105 مقار انتخابية من أصل 135 مقرًا مخصصًا للمصريين بالخارج، موضحًا أن فتح باقي المقار سيتم تباعًا وفق فروق التوقيت بين الدول.

وناشد بنداري جميع المصريين المقيمين خارج البلاد في محافظات المرحلة الثانية بسرعة التوجه إلى المقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثّل جزءًا مهمًا من العملية الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.