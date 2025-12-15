انتخابات النواب 2025، 31 لجنة بالخارج تغلق أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية

18 حجم الخط

انتهت أعمال التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بعدد من المقار الانتخابية التابعة للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنه بلغ عدد المقار التي أغلقت أبوابها مع انتهاء اليوم الأول للتصويت 31 مقرًا انتخابيًا، فيما لا يزال التصويت جاريًا في 108 مقرات انتخابية أخرى حول العالم، على أن يتم الغلق تباعًا وفق فروق التوقيت بين الدول.

وأضاف أن مقر لوس أنجلوس قد شهد آخر عمليات فتح اللجان وبداية مباشرة أعمال التصويت، وبذلك تكون جميع المقار الانتخابية للمصريين بالخارج قد باشرت أعمال اليوم الأول بالكامل، مع استمرار المتابعة لحظة بلحظة لعمليات الغلق.

وأكد خلال اليوم الأول لوحظ إقبال ملحوظ من المصريين بالخارج على المشاركة في العملية الانتخابية، في مشهد يعكس وعيهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

ودعت الجهات المعنية المصريين بالخارج إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والتصويت بحرية كاملة لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعزز المسار الديمقراطي ويؤكد دورهم الوطني في الاستحقاقات الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.