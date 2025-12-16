غدا، انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بـ 55 دائرة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل غدا الأربعاء، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التصويت، مع إتاحة الفرصة للناخبين لاختيار مرشحيهم في جولة الإعادة وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء بيان الدوائر والمحافظات على النحو التالي:

محافظة القاهرة:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء)

الدائرة الخامسة (حدائق القبة)

الدائرة العاشرة (المطرية)

الدائرة الحادية عشرة (المرج)

الدائرة الخامسة عشرة (الخليفة)

الدائرة السابعة عشرة (البساتين)

الدائرة التاسعة عشرة (حلوان).

محافظة القليوبية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الأولى (بنها)

الدائرة الثانية (طوخ)

الدائرة الرابعة (قليوب)

الدائرة الخامسة (الخانكة)

الدائرة السادسة (شبين القناطر).

محافظة الدقهلية:

10 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول المنصورة)

الثانية (مركز المنصورة)

الثالثة (بلقاس)

الرابعة (طلخا)

الخامسة (دكرنس)

السادسة (منية النصر)

السابعة (المنزلة)

الثامنة (ميت غمر)

التاسعة (أجا)

العاشرة (السنبلاوين).

محافظة المنوفية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (شبين الكوم)

الثانية (قويسنا)

الثالثة (تلا)

الرابعة (أشمون)

الخامسة (الباجور)

السادسة (منوف)

محافظة الغربية:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول طنطا)

الثانية (كفر الزيات)

الثالثة (قطور)

الرابعة (قسم أول المحلة الكبرى)

الخامسة (مركز المحلة الكبرى)

السادسة (سمنود)

السابعة (زفتى)

محافظة كفر الشيخ:

4 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (كفر الشيخ)

الثانية (سيدي سالم)

الثالثة (الحامول)

الرابعة (قسم دسوق)

محافظة الشرقية:

9 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول الزقازيق)

الثانية (بلبيس)

الثالثة (قسم أول العاشر من رمضان)

الخامسة (أبو كبير)

السادسة (ديرب نجم)

السابعة (فاقوس)

الثامنة (أبو حماد)

التاسعة (الحسينية)

محافظة دمياط:

الدائرة الثانية (كفر سعد)

محافظة بورسعيد:

الدائرة الأولى (قسم أول بورفؤاد)

محافظة الإسماعيلية:

3 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم ثان الإسماعيلية)

الثانية (القنطرة غرب)

الثالثة (القصاصين الجديدة)

محافظة السويس:

دائرة واحدة (قسم السويس)

محافظة شمال سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الحسنة).

محافظة جنوب سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الطور)

