سيدة تتهم مندوب مرشح بالتعدي عليها أمام لجنة انتخابية بالغربية

شهدت إحدى لجان انتخابات مجلس النواب بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة مشاجرة بين سيدة ومندوب لأحد المرشحين، وذلك خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأفادت السيدة في أقوالها بأنها تعرضت للتعدي بالضرب والسب من قبل المندوب أثناء توجهها للإدلاء بصوتها داخل اللجنة الانتخابية بمحافظة الغربية.

من جانبها، رصدت القوة الأمنية بمركز شرطة سمنود المكلفة بتأمين اللجنة الواقعة فور حدوثها حيث تم التعامل مع الموقف على الفور والتحفظ على طرفي المشاجرة.

وجرى اقتياد الطرفين إلى مركز شرطة سمنود وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية ظهر اليوم الأربعاء، توافد أعداد قليلة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت لجنة مدرسة تطاي إلى جانب لجنة مدرسة مجدي أبو النعاس التجارية بمدينة السنطة إقبالا ضعيفا من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدا فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر دون معوقات.

