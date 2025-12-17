الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيدة تتهم مندوب مرشح بالتعدي عليها أمام لجنة انتخابية بالغربية

سيدة تتهم مندوب مرشح
سيدة تتهم مندوب مرشح بالتعدي عليها أمام لجنة بالغربية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت إحدى لجان انتخابات مجلس النواب بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة مشاجرة بين سيدة ومندوب لأحد المرشحين، وذلك خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب (فيديو)

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

وأفادت السيدة في أقوالها بأنها تعرضت للتعدي بالضرب والسب من قبل المندوب أثناء توجهها للإدلاء بصوتها داخل اللجنة الانتخابية بمحافظة الغربية.

من جانبها، رصدت القوة الأمنية بمركز شرطة سمنود المكلفة بتأمين اللجنة الواقعة فور حدوثها حيث تم التعامل مع الموقف على الفور والتحفظ على طرفي المشاجرة.

وجرى اقتياد الطرفين إلى مركز شرطة سمنود وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية ظهر اليوم الأربعاء، توافد أعداد قليلة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت لجنة مدرسة تطاي إلى جانب لجنة مدرسة مجدي أبو النعاس التجارية بمدينة السنطة إقبالا ضعيفا من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدا فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر دون معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب (فيديو)

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads