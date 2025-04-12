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حوادث

ملفوفة بلحاف وملقاة بظهير جبلي، العثور على جثة ضحية زوجها في الوايلي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثرت نيابة الوايلي على جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها حارس العقار بمنطقة الوايلي في مكان بين طريق وظهير جبلي بصحراء زهراء المعادي بعد أن أرشد المتهم عن مكانها.

وبمناظرة جثة المجني عليها عثر بها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة ونزيف في المخ وترتدي كامل ملابسها وملفوفة داخل لحاف أخضر اللون.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.


وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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نيابة الوايلي الوايلي قسم شرطة الوايلي

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