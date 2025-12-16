الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حادث مروع بقنا، انقلاب ميكروباص في ترعة الجبلاو وإصابات بين الركاب

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص في ترعة،فيتو
18 حجم الخط

انقلبت سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وجارٍ انتشال المصابين من المياه، مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، جرى انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

