مصرع طفل وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بكفر شكر بالقليوبية

لقى طفل مصرعه وأُصيب آخرين، إثر حادث تصادم مروع بقرية المنشية الصغرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعدما صدمتهم سيارة نقل مسرعة عند مدخل القرية، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، بقيادة المقدم محمد عماد، وبرفقة النقيب زياد هاشم والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب أحمد عاطف والنقيب إياد وليد، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل يُدعى إياد مصطفى إبراهيم، وإصابة طفلين آخرين، إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة بهما عند مدخل القرية أثناء سيرهم على دراجة نارية “موتوسيكل”.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما أمرت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

