السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بكفر شكر بالقليوبية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو
18 حجم الخط

 لقى طفل مصرعه وأُصيب آخرين، إثر حادث تصادم مروع بقرية المنشية الصغرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعدما صدمتهم سيارة نقل مسرعة عند مدخل القرية، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

txt

إصابة تريزيجيه في الرأس بعد إلقاء زجاجات من جماهير الجيش الملكي

txt

أخبار الحوادث اليوم: القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.. الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر.. إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة بقيمة 100 مليون جنيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، بقيادة المقدم محمد عماد، وبرفقة النقيب زياد هاشم والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب أحمد عاطف والنقيب إياد وليد، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل يُدعى إياد مصطفى إبراهيم، وإصابة طفلين آخرين، إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة بهما عند مدخل القرية أثناء سيرهم على دراجة نارية “موتوسيكل”.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما أمرت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية النيابة العامة رئيس مباحث القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

إصابة تريزيجيه في الرأس بعد إلقاء زجاجات من جماهير الجيش الملكي

بركلات الترجيح، أهلي جدة يطيح بالقادسية في كأس الملك

هل بذور اليقطين هي اللب الأبيض؟ أخصائي يجيب

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر يتعثر بملعبه ويتعادل سلبيا أمام صن داونز

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

في مباراة شهدت أحداث شغب، الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو وصور)

دوري أبطال إفريقيا، ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل مولودية الجزائر وصن داونز

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية