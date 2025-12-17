هل تخرج مراكب للهجرة غير الشرعية من مصر؟ رد حاسم من مدبولي

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن السلطات نجحت في منع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعلق بالقارة الإفريقية والدول المجاورة التي لا تفرض رقابة صارمة على سواحلها، ما يسمح بخروج مراكب غير قانونية.

وأضاف مدبولي أن مصر استطاعت بنسبة 99.5% وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أراضيها، مؤكدًا أن أي محاولات محدودة للخروج من الحدود يتم مراقبتها والتعامل معها بحزم.

وأشار إلى وجود عصابات داخل الدولة تحاول تهريب المهاجرين، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع هذه الظواهر بكل حسم لمنع خروج أي قوارب أو مخاطر مرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد أن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتم بأسلوب حازم وجدي لضمان أمن الحدود وحماية المواطنين.

